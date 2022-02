Proprio così: Ferrari non si è lasciata sfuggire nemmeno uno dei sei round dell’ELMS, nonostante gli agguerriti avversari. Forte di tre vittorie ma soprattutto di sei podi, Iron Lynx ha vinto i titoli team e piloti, grazie a Miguel Molina, Rino Mastronardi e Matteo Cressoni. Il terzetto è stato autore di una stagione davvero di livello, senza commettere errori ed amministrando sempre al meglio gli avversari.

La scuderia italiana si regala così l’invito alla prossima 24 Ore di Le Mans. Proprio come Spirit of Race che, grazie a David Perel e Duncan Cameron (per lo più accompagnati da Matt Griffin), soffia l’onorevole ruolo di vice-campione ad AF Corse. E questo nonostante un solo successo all’attivo, uno in meno di François Perrodo, Emmanuel Collard e Alessio Rovera, che pagano a caro prezzo la loro assenza all’evento di apertura.

E non dimentichiamo il brillante finale di stagione delle “Iron Dames”: Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting che, a bordo della Ferrari 488 GTE n° 83, conquistano ben due podi. Una stagione davvero perfetta!