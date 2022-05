Quindici Ferrari al via alla 24 Ore di Le Mans

Il conto alla rovescia per la prossima edizione della 24 Ore di Le Mans è iniziato con l’annuncio dell’entry list ufficiale che registra ben 15 Ferrari nell’elenco dei partecipanti, sfiorando il record di 16 vetture del 2020.

LMGTE Pro. Gli equipaggi delle due 488 GTE di AF Corse iscritte al mondiale saranno completati da Daniel Serra e Davide Rigon. Il brasiliano ricostituirà con Alessandro Pier Guidi e James Calado il terzetto che si impose nell’edizione del 2019, mentre l’italiano affiancherà Miguel Molina e Antonio Fuoco che quest’anno affrontano la serie al volante della Ferrari numero 52. Al via in questa classe anche la Ferrari di Riley Motorsport affidata a Felipe Fraga, Sam Bird e Shane Van Gisbergen.