Quattro Ferrari 296 GT3 al via della 12 Ore di Sebring

Quattro Ferrari 296 GT3 sono pronte a competere nella 71esima edizione della 12 Ore di Sebring. Dopo il primo round della stagione a Daytona, la Ferrari torna di scena nel campionato americano IMSA in entrambe le classi riservate alle vetture derivate dalla serie. La seconda prova della Endurance Cup, in Florida, va in scena nel medesimo fine settimana del round di apertura del FIA World Endurance Championship, dove la Casa di Maranello schiera le 499P nella classe Hypercar. Sono diversi i piloti che saranno al volante in entrambe le gare, un'impresa particolarmente impegnativa considerando la natura del tracciato americano, celebre per il fondo sconnesso.

GTD Pro. Risi Competizione torna a Sebring con la squadra composta dai piloti ufficiali Ferrari Davide Rigon e Daniel Serra – impegnati anche nella classe LMGTE Am del WEC – che condividono l’abitacolo della vettura numero 62 con Gabriel Casagrande. Per il team americano, costretto al ritiro nel precedente round a Daytona, l’obiettivo è di conquistare punti di capitale importanza ai fini della classifica della Endurance Cup, vinta lo scorso anno dal duo italo-brasiliano con il team statunitense.

GTD. Dopo la vittoria di classe festeggiata nel 2022, Cetilar Racing torna a Sebring con la nuova 296 GT3 con il numero 47 sulla livrea e l’equipaggio italiano composto dal pilota ufficiale Ferrari Antonio Fuoco, con Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto. Quello in scena a Sebring sarà quindi un fine settimana caratterizzato da un doppio impegno per Fuoco, che nella giornata di venerdì durante la 1000 Miglia sarà al volante anche della Hypercar 499P iscritta nella top classe del FIA World Endurance Championship.

Una sfida simile sarà affrontata dal team AF Corse e dalla Ferrari 296 GT3 numero 21, affidata a tre piloti che prima di prendere parte alla gara dell’IMSA saranno protagonisti anche del Campionato del mondo: Miguel Molina, con la Hypercar 499P; Simon Mann e Francesco Castellacci, in classe LMGTE Am.

Torna sotto i riflettori, dopo il decimo posto ottenuto a Daytona, la 296 GT3 di Triarsi Competizione con il numero 23 e la livrea nero-amaranto. L’abitacolo sarà condiviso da Onofrio Triarsi e Charlie Scardina, affiancati da Alessio Rovera, il pilota ufficiale della Casa di Maranello che nel medesimo fine settimana sarà al via anche della 1000 Miglia del FIA WEC.

La storia. La Ferrari vanta 12 vittorie complessive e 38 trionfi di classe sull'impegnativo circuito aeroportuale costruito attorno a una struttura di addestramento della Seconda Guerra Mondiale. I campioni del mondo di F1 americano Phil Hill e Mario Andretti sono stati entrambi tre volte vincitori dell'evento. Tutti e tre i trionfi di Hill furono al volante di una Ferrari 250 (1958-59, 1961), mentre Andretti vinse su una Ferrari 512S nel 1970 e su una Ferrari 312 PB nel 1972.

Il programma. La 12 Ore di Sebring scatterà sabato 18 marzo alle 10.10 (orario locale).