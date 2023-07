Qualifiche in rimonta per le Ferrari nel GT WC Europe a Monza

Il primo appuntamento del GT World Challenge Europe – Endurance Cup è entrato nel vivo all’Autodromo di Monza con le qualifiche che si sono disputate in mattinata in condizioni di asfalto asciutto. Il turno è stato interrotto anzitempo, prima che il terzo pilota di ogni equipaggio potesse scendere in pista, a causa di problemi elettrici all’impianto lombardo. La griglia di partenza è quindi stata definita in base al tempo combinato di due piloti: la prima Ferrari è la 296 GT3 numero 71 di Francorchamps Motors – AF Corse, che scatterà dodicesima nella classe Pro, tre caselle più avanti rispetto alla 296 GT3 numero 51 del medesimo team.

Rispetto alle prove libere del sabato le vetture della Casa di Maranello si sono potute esprimere sfruttando condizioni di maggior competitività, dopo l’aggiornamento del Balance of Performance stabilito dagli organizzatori della serie. L’interruzione anticipata del turno di domenica mattina, però, non ha consentito alle squadre di perfezionare i riferimenti cronometrici nella parte finale della sessione.

Classe Pro. Con un tempo combinato di 1’46’’941 Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon hanno qualificato in sesta fila la 296 GT3 numero 71, condivisa con Antonio Fuoco che non ha girato in mattinata, con un distacco di 0’’667 rispetto alla BMW numero 98, che partirà dalla pole. Quindicesima l’altra Ferrari di Francorchamps Motors – AF Corse in funzione del tempo registrato da Alessio Rovera e Robert Shwartzman (1’47’’041), impegnati sulla numero 51 con Nicklas Nielsen.

Pro-Am e Bronze. A completare il quartetto delle vetture del Cavallino Rampante la 488 GT3 Evo 2020 di ST Racing with Rinaldi, quarta in Pro-Am con Samantha Tan, Isaac Tutumlu e Jon Miller, i primi due al volante nelle qualifiche; e la 488 GT3 Evo 2020 numero 52 di AF Corse, che ha ottenuto l’ottavo tempo con Louis e Jef Machiels, iscritti in classe Bronze con Andrea Bertolini.

La 3 Ore di Monza, primo atto del campionato riservato a vetture di classe GT3, scatterà alle 15.15 (orario locale).