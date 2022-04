Primi chilometri per la Ferrari 296 GT3 a Fiorano

Debutto in pista per la Ferrari 296 GT3 oggi a Fiorano: al volante, il due volte campione del mondo Alessandro Pier Guidi e Andrea Bertolini. Il pilota di Tortona ha svolto il primo shakedown, dando via allo sviluppo della nuova vettura da competizione del Cavallino Rampante, alternandosi con il sassolese. Il programma della giornata si è svolto intervallando sessioni di giri in pista a fasi in cui la 296 GT3 è stata sottoposta al controllo da parte dei tecnici di Maranello.