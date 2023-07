Prima vittoria per la Ferrari 296 GT3

Dopo aver regalato il primo podio assoluto dall’esordio alla 24 Ore di Daytona, la Nürburgring Langstrecken-Serie consegna alla Ferrari 296 GT3 la sua prima vittoria. Il risultato è stato ottenuto nella classe SP9 Pro-Am da parte della vettura di Racing One, condotta in gara da Christian Kohlhaas, Stefan Aust e Luca Ludwig, sabato 15 aprile.

L’equipaggio si è imposto al termine del 54. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, terzo round della serie che si disputa esclusivamente sul temibile anello Nord del tracciato di Nürburg, noto anche come Nordschleife, tra i circuiti più iconici al mondo.



Nella stessa gara sono state protagoniste anche due 296 GT3 nella classe SP9 Pro iscritte da Frikadelli Racing Team e WTM by Rinaldi Racing, che hanno chiuso rispettivamente in sesta e undicesima piazza. Degna di nota, in particolare, la gara di David Pittard e Felipe Fernández Laser, i quali nella prova di apertura della serie – lo scorso mese di marzo –, ottennero la seconda posizione in classe Pro-Am e che qui hanno anche condotto in testa alcune fasi della corsa.