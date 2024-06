Le voci dei piloti LMGT3 prima della 24 Ore di Le Mans

Calato il sipario sui test ufficiali disputati sui 13,626 km del circuito de La Sarthe la scorsa domenica, gli equipaggi Ferrari si preparano a tornare in pista in vista della 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans.

Ben cinque le Ferrari 296 LMGT3 impegnate: oltre alle due vetture numero 54 e 55 schierate da Vista AF Corse, in gara ci saranno anche la numero 86 del team GR Racing, la 66 preparata dal JMW Motorsport e la 296 in gara con il numero 155 del team Spirit of Race.

Oggi, mercoledì 12, in programma ci sono i due turni di libere, dalle 14 alle 17 e dalle 22 alle 24, intervallati dalle Qualifiche (19-20). A seguire, giovedì 13 si disputeranno le prove libere 3, dalle 15 alle 18; l’Hyperpole (20-20.30, riservata alle otto vetture più veloci in qualifica), e un ultimo turno di libere dalle 22 alle 23. La 24 Ore scatterà sabato 15 giugno dalle 16 (gli orari sono locali).

Davide Rigon: “Siamo a Le Mans, su questa meravigliosa pista, per la prima volta con la Ferrari 296 LMGT3. Sin dal Test Day la vettura si è comportata bene e abbiamo avuto riscontri positivi. Ora con le prove libere e le qualifiche si entra nel vivo di un fine settimana importante per tutto il team. Non vediamo l’ora di gareggiare in un contesto straordinario come quello della 24 Ore di Le Mans dove l’affetto del pubblico rende l’atmosfera che circonda la pista davvero unica. La gara? Sarà molto interessante e complessa, non solo per le numerose variabili che caratterizzano questa prova, ma anche per l’elevato numero di vetture in griglia. Siamo pronti a una bella sfida”.

Alessio Rovera: “È sempre bello tornare a Le Mans per partecipare a una gara che ha un sapore del tutto speciale per un pilota. Nel Test Day abbiamo lavorato alla messa a punto di una vettura, la 296 LMGT3, che debutta in questa prova iridata. Come squadra e come piloti il nostro obiettivo sarà quello di evitare di commettere ogni errore e di ottimizzare il potenziale della vettura per ottenere un buon risultato, assistiti anche da un po’ di fortuna, che finora in campionato ci è mancata specialmente a Imola e a Spa”.

Daniel Serra: "Arrivare a Le Mans per la gara più attesa dell’anno rappresenta per ogni pilota un grande stimolo, e personalmente sono contento di essere di nuovo al via della 24 Ore più famosa al mondo. Quest’anno debutta una nuova classe e per la prima volta vedremo in pista una vettura dal grande potenziale come la Ferrari 296 LMGT3: per me è anche la prima volta insieme alla squadra GR Racing, un team ben organizzato e pronto per una sfida importante come questa. Non vedo l’orar che arrivi sabato pomeriggio e inizi la gara più attesa della stagione”.