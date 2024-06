Le parole dei piloti dopo la 12 Ore di Sebring

Dopo 12 ore di gara combattuta e dura a Sebring, due equipaggi Ferrari sono saliti sul podio. Nella GTD Pro, Risi Competizione si è assicurata il secondo posto tra colpi di scena e battaglie a fine gara. Cetilar Racing ha invece conquistato il secondo posto nella categoria GTD. Il racconto dei piloti al termine di un’altra “classica" 12 Ore di Sebring.

Davide Rigon, Risi Competizione: "È stata una gara fantastica conclusa in maniera superba. Siamo stati vicini alla vittoria e questo è stato fantastico. In generale oggi è stata una giornata positiva. Grazie alla squadra che ha fatto un lavoro straordinario e non ha commesso errori. Devo dire grazie a Daniel per essere stato velocissimo alla fine e per aver fatto un lavoro superbo. Anche se la Lexus lo ha superato, è stato straordinario! Anche James ha guidato bene. Ci godiamo il secondo posto e ci prepariamo per la prossima gara".

Daniel Serra, Risi Competizione: "Ovviamente provo sensazioni contrastanti. Eravamo in testa, poi ho perso la leadership e sono sceso in quarta posizione, riuscendo quindi a risalire fino al secondo posto. C'è stata molta lotta. È stato un bello stint. Vincere a Daytona e finire secondi qui a Sebring rappresenta un buon inizio di stagione".

James Calado, Risi Competizione: "È stata una gara frenetica e piena di azione come da tradizione dell'IMSA, il che è bello ed emozionante. Arrivare secondi è ovviamente un ottimo risultato, ma volevamo vincere e ci siamo andati molto vicini. Daniel ha fatto un lavoro straordinario, così come Davide, e credo che tutti siano molto contenti".

Antonio Fuoco, Cetilar Racing: "È stata dura, ad essere onesti. Credo che abbiamo commesso qualche errore all'inizio. Abbiamo scelto un assetto che ci permettesse di essere competitivi nelle fasi finali della gara e per le condizioni di freddo e credo che abbia funzionato abbastanza bene. Penso che oggi abbiamo fatto il massimo, meglio di così era difficile poter fare. Possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Ringrazio la squadra per il duro lavoro svolto e credo che sia un bel risultato rispetto a quello di Daytona".

Alessio Rovera, Triarsi Competizione: "Sono un po' deluso, perché avevamo il potenziale per lottare per la vittoria. Il podio non era distante. Avremmo voluto dire la nostra, ma abbiamo avuto un problema con i fari anteriori che ci ha impedito Tuttavia, il team ha fatto un ottimo lavoro. La macchina era buona. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma onestamente sono contento dei ragazzi. Onofrio [Triarsi] e Charlie [Scardina] hanno fatto un lavoro straordinario. Ora ci serve solo un po' di fortuna".

Onofrio Triarsi, Triarsi Competizione: "Siamo partiti bene. Il nostro obiettivo principale erano i punti per il campionato. Abbiamo ottenuto punti alle quattro ore con il secondo posto e abbiamo ottenuto punti per il terzo posto alle otto ore, quindi siamo secondi in classifica generale. Per noi la partita è lunga. Abbiamo ancora tre gare. Abbiamo solo bisogno che la fortuna giri a nostro favore".

Cedric Sbirrazzuoli, Conquest Racing: "Fino alla fine non eravamo messi male, ma poi abbiamo avuto un drive-through per un'infrazione in corsia box. Non credo però che alla fine avessimo il ritmo per lottare per un risultato migliore".