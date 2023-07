Le Mans, 24 Ore per vincere: JMW Motorsport

Al via per la tredicesima volta alla 24 Ore di Le Mans nella classe LMGTE Am, il team JMW Motorsport schiera una Ferrari 488 GTE con un equipaggio italo-francese.

Il team. Presente da anni nel mondo dell’automobilismo, il team inglese è protagonista in particolare dell’European Le Mans Series, dove vanta numerosi successi i oltre ai titoli arrivati nel 2012 e nel 2017 ed è reduce dal podio all’esordio della stagione 2023 alla 4 Ore di Barcellona. Fondato nel 2009 dal pilota James McWhirter, raggiunge quest’anno la tredicesima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, gara nella quale può contare un successo, nel 2017, e un secondo posto, nel 2019. Le ultime due edizioni però l’hanno visto classificarsi lontano dal podio anche, nell’edizione 2022, a seguito delle decisioni legate al Balance of Performance che ha penalizzato le vetture di Maranello.

L’equipaggio sulla numero 66. Rivoluzionato rispetto all’anno scorso il terzetto dei piloti a cui è affidata la 488 GTE, in cui troveranno posto il francese Thomas Neubauer accanto a Louis Prette e Giacomo Petrobelli. Il giovane transalpino è campione del mondo uscente del Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge, titolo conquistato lo scorso ottobre a Imola, mentre l’italo-monegasco Prette ha conquistato la serie europea del monomarca del Cavallino Rampante nel 2019. E vanta, inoltre, un secondo posto nell’International GT Open 2020. Completa l’equipaggio l’esperto Giacomo Petrobelli, protagonista nell’European Le Mans Series con il team JMW Motorsport.