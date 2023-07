Le Ferrari 488 GTE a Spa per il terzo round del FIA WEC

Un tracciato storico per le corse di durata attende quattro Ferrari 488 GTE che parteciperanno alla 6 Ore di Spa-Francorchamps, terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship. Nella classe LMGTE Am protagonisti sulla pista nella foresta delle Andenne, caratterizzata da uno sviluppo di 7,004 chilometri e 20 curve, saranno quattro vetture e altrettanti piloti ufficiali della Casa di Maranello: Lilou Wadoux, Alessio Rovera, Davide Rigon e Daniel Serra. Bandiera verde sabato 29 aprile alle 12.45 (orario locale).

Sotto i riflettori. Riparte dall’ottimo secondo posto ottenuto a Portimão la Ferrari 488 GTE di Richard Mille AF Corse, che nel secondo round della stagione ha lottato per il successo di classe sino alle ultime battute della corsa. Con l’obiettivo di continuare a conquistare punti dall’elevato peso specifico per il campionato, Wadoux e Rovera torneranno sotto i riflettori con la Ferrari numero 83 condivisa con Luis Perez Companc. L’equipaggio, alla prima stagione insieme nella categoria riservata alle squadre composte da professionisti e gentlemen, nutre l’ambizione di proseguire un cammino in crescendo su di una pista considerata dagli appassionati di motorsport l’“Università” delle corse in Europa.

Gli obiettivi. Messo in archivio il quarto posto portoghese, la 488 GTE numero 54 in livrea VistaJet sul tracciato belga sarà affidata alla collaudata squadra formata da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon. La vettura di AF Corse è stata autrice di un buon inizio di stagione avendo terminato quinta l’atto inaugurale del FIA WEC, la 1000 Miglia di Sebring, e avendo concluso a soli 3’’4 dal terzo gradino del podio nel successivo evento di Portimão.

Ulysse de Pauw e Simon Mann saranno impegnati con la 488 GTE numero 21 e, in Belgio, avranno nuovamente al loro fianco Diego Alessi dopo il promettente esordio di quest’ultimo nel Mondiale endurance in Algarve. Un quarto e un quinto posto rispettivamente in America e in Portogallo formano il ruolino di marcia della vettura di AF Corse.

A completare il quartetto di Ferrari la 488 GTE in livrea gialla portata in pista dal team svizzero Kessel Racing, che vedrà alternarsi al volante Takeshi Kimura e Scott Huffaker, piloti con licenze rispettivamente Bronze e Silver, insieme all’ufficiale Daniel Serra. L’equipaggio aveva concluso terzo la 1000 Miglia di Sebring, ottenendo il primo podio stagionale in LMGTE Am per la Casa di Maranello, mentre nel primo impegno europeo era passato sotto la bandiera a scacchi in decima posizione.

Il programma. Giovedì 27 aprile due turni di prove libere, alle 11.30 e alle 16.20, inaugurano il fine settimana che continuerà venerdì 28 con le libere 3, dalle 11, e le qualifiche dalle 17. La 6 Ore di Spa-Francorchamps scatterà sabato 29 alle 12.45 (tutti gli orari sono locali).