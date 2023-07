Le 488 GTE al centro dell’attenzione al Pesage

Le vie del centro di Le Mans si sono animate con le voci e i volti dei tifosi, giunti numerosi per l’ormai tradizionale “Pesage”, le verifiche tecniche alle vetture che partecipano alla 24 Ore di Le Mans. Inizia così la settimana più attesa del Mondiale endurance, quella che apre le porte all’edizione del Centenario, e che segna il ritorno di Ferrari nella classe regina dopo 50 anni dall’ultima edizione.

Oltre alle due Hypercar, le 499P che partecipano al FIA WEC nella top class, la manifestazione ha avuto per protagoniste le Ferrari 488 GTE che saranno sotto i riflettori della maratona de La Sarthe nell’unica classe riservata alle derivate dalla serie LMGTE Am.

Le vetture schierate dal team svizzero Kessel Racing, iscritto con due 488 GTE – la numero 57 e la 74 –, e quella di Walkenhorst Motorsport con il 100 sulla livrea, sono state impegnate anche in una parata dinamica. Il “Pesage”, inoltre, ha visto la partecipazione dei team Richard Mille – AF Corse al via con la Ferrari numero 83, AF Corse impegnata in gara con la 21 e la 54, e JMW Motorsport, che sarà al via con la numero 66.