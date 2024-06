Le 296 LMGT3 concludono il Test Day a Le Mans

Cinque Ferrari 296 LMGT3 hanno partecipato al Test Day, la giornata che inaugura ufficialmente la settimana che porta alla 24 Ore di Le Mans 2024. Sul tracciato della Sathe le due vetture del team Vista AF Corse, che partecipano all’intera stagione del FIA WEC, e quelle delle squadre GR Racing, JMW Motorsport e Spirit of the Race – iscritte al solo evento francese – hanno preso parte alle due sessioni durate nel complesso sei ore.

A fine giornata il miglior tempo per le vetture della Casa di Maranello è quello ottenuto dalla 296 LMGT3 di GR Racing, pari a 4’00’’467 (Riccardo Pera), undicesima di classe, a 0’’584 dalla Corvette numero 82, leader della classifica combinata.

Mattina. Il primo turno di tre ore, condizionato da diverse interruzioni e due bandiere rosse, si è disputato in condizioni di pista asciutta con temperature di aria e pista rispettivamente pari a 18.7° e 19.5°C, nelle fasi iniziali della sessione, salite al termine della mattinata sino a 20.8°C e 22.6°C.

Il turno ha visto la Ferrari numero 54 di Vista AF Corse ottenere il decimo tempo, in virtù di un miglior giro concluso in 4’01’’771 con Francesco Castellacci al volante (il distacco dai leader del turno, la Lexus numero 78, è stato pari a 1'665); 15esima la 296 LMGT3 numero 66 del team JMW Motorsport, davanti alla numero 155 di Spirit of Race. In 18esima posizione la Ferrari numero 86 di GR Racing, tre posizioni più arretrata la numero 55 di Vista AF Corse.

Pomeriggio. Pista asciutta e meteo sereno, con temperature salite sino ai 24° e i 36.6°C – aria e asfalto – nel corso della seconda sessione, terminata con la Ferrari di GR Racing decima, con un miglior tempo pari a 4’00’’467. Tredicesima e 14esima le 296 LMGT3 numero 55 e 54 di Vista AF Corse; 16esima la vettura di JMW Motorsport e 19esima quella iscritta da Spirit of Race.

Il programma. Le vetture torneranno in pista mercoledì 12 per due turni di libere, dalle 14 alle 17 e dalle 22 alle 24, intervallati dalle Qualifiche (19-20). Giovedì 13 in programma le prove libere 3, dalle 15 alle 18; l’Hyperpole (20-20.30, riservata alle otto vetture più veloci in qualifica), e un ultimo turno di libere dalle 22 alle 23. La 24 Ore scatterà sabato 15 giugno dalle 16 (gli orari indicati sono locali).