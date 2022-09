La Ferrari LMH conclude i test a Portimão

La Ferrari LMH (Le Mans Hypercar) ha concluso positivamente una tre giorni di prove sul tracciato di Portimão, in Portogallo, all’interno del programma di sviluppo delineato per questa vettura, in vista del debutto previsto alla 12 Ore di Sebring, negli Stati Uniti, atto inaugurale del FIA World Endurance Championship.

Al volante si sono alternati Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Davide Rigon, alcuni dei quali impegnati anche nei paralleli test della 296 GT3. Il circuito nella regione dell’Algarve è stato un ottimo banco di prova portare a termine prove di differente natura, concentrandosi in particolare su diverse configurazioni di assetto. Nell’arco della tre giorni le condizioni meteo variabili hanno permesso di alternare sessioni su asfalto asciutto ad altre in situazioni di pista bagnata.