Il programma dei piloti Ferrari nelle gare endurance 2024

Dopo l’esordio stagionale delle Ferrari 499P e 296 LMGT3 nel FIA WEC e alla vigilia dell’inizio dei principali campionati internazionali che vedranno schierate le vetture derivate dalla serie della Casa di Maranello, Ferrari svela il programma dei piloti ufficiali che saranno protagonisti nel 2024. Tra le novità il debutto di Thomas Neubauer che sarà impegnato con una 296 GT3 nel GT World Challenge Europe – Endurance Cup.

WEC. Nella top class Hypercar la squadra Ferrari – AF Corse affida le 499P numero 50 e 51 rispettivamente ad Antonio Fuoco-Miguel Molina-Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi-James Calado-Antonio Giovinazzi; il team AF Corse con la vettura numero 83 partecipa con i due ufficiali del Cavallino Rampante Yifei Ye e Robert Shwartzman, insieme a Robert Kubica.

Gli ufficiali Davide Rigon e Alessio Rovera sono sotto i riflettori con le Ferrari 296 LMGT3 iscritte dal team Vista AF Corse. Il primo, insieme a Thomas Flohr e Francesco Castellacci, forma l’equipaggio numero 54; il secondo, con François Heriau e Simon Mann, gareggia con la vettura numero 55.

IMSA. Nella serie più importante in terra americana Rigon e Daniel Serra continuano a essere protagonisti della Endurance Cup, al volante della 296 GT3 di Risi Competizione, in classe GTD Pro. Nelle prove di durata della classe GTD, Fuoco condivide la 296 GT3 di Cetilar Racing con Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto; Rovera gareggia con la 296 GT3 di Triarsi Competizione insieme a Onofrio Triarsi e Charles Scardina; Molina con la medesima vettura, iscritta da AF Corse, è al via con Simon Mann e François Heriau.

GT WC Endurance Cup. Il campionato, che oltre alle tappe europee – Paul Ricard, 24 Ore di Spa-Francorchamps, Nürburgring, Monza – quest’anno include un inedito round conclusivo a Jeddah (Arabia Saudita), vede il debutto in veste di pilota ufficiale Ferrari di Thomas Neubauer con la 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors, condivisa con Vincent Abril e David Vidales. Sulla vettura gemella gareggiano i tre ufficiali Pier Guidi, Rigon e Rovera (entrambe in gara per la vittoria assoluta). Il Development driver Andrea Bertolini, invece, è al via in classe Bronze con Louis e Jef Machiels con la 296 GT3 di AF Corse. La stagione partirà il 7 aprile dalla Francia.

Altri campionati. Nell’European Le Mans Series Rigon è impegnato con la Ferrari 296 LMGT3 del team GR Racing con Mike Wainwright e Riccardo Pera; Serra con Kessel Racing in equipaggio con Takeshi Kimura ed Esteban Masson; Nielsen con il team Formula Racing insieme a Johnny e Conrad Laursen. Il campionato scatterà da Barcellona il 14 aprile.

Lilou Wadoux partecipa al Super GT giapponese al volante della Ferrari 296 GT3 di Ponos Racing, formando un equipaggio inedito – in classe GT300 – insieme all’esperto Kei Cozzolino nell’arco delle otto gare che andranno in scena su sei circuiti differenti; primo appuntamento a Okayama il 13-14 aprile. Nel 2024, inoltre, Wadoux è al via alle prove endurance dell’IMSA con i prototipi LMP2.

Nel Campionato Italiano GT Endurance Arthur Leclerc debutta al volante della 296 GT3 della Scuderia Baldini – che difende i titoli Piloti e Team ottenuti nel 2023; per il monegasco classe 2000, Development Driver di Scuderia Ferrari nonché fratello di Charles, dopo le esperienze con le monoposto e i tre anni trascorsi nella Ferrari Driver Academy si tratta del debutto agonistico con le vetture derivate dalla serie. La prima prova stagionale si disputerà a Vallelunga il 16 giugno.