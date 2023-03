Il Club Competizioni GT riparte dal Middle East

Due fine settimana negli Emirati Arabi Uniti hanno dato il via alla stagione 2023 del Club Competizioni GT, il programma della Casa di Maranello che dà l’opportunità ai clienti appassionati di motorsport di guidare le loro vetture GT su alcuni dei tracciati più famosi al mondo, durante esclusivi eventi non agonistici.

Dopo il round Regional di Dubai tenutosi nell’ultimo weekend di gennaio, il Club Competizioni GT si è trasferito ad Abu Dhabi nel weekend del 5 febbraio. Il tracciato di Yas Marina ha accolto il primo degli appuntamenti del calendario International, organizzato in occasione dei Ferrari Racing Days.

Abu Dhabi. Il programma del weekend è stato arricchito da spettacolari sessioni in notturna, quando gli iscritti al primo round internazionale hanno potuto mettersi alla prova sui 5,281 chilometri del tracciato, inaugurato nel 2009, che ospita anche il GP di Formula 1.

A Yas Marina il pubblico ha ammirato dal vivo la Ferrari 488 GT3, rappresentata nel corso dell’evento da due esemplari, il modello di maggior successo nella storia dell’azienda italiana in grado di conquistare – nelle competizioni internazionali – ben 511 vittorie e 119 titoli.

Tra le vetture sportive che hanno partecipato all’evento anche due Ferrari 488 GT Modificata, la fuoriserie in edizione limitata, presentata nel 2020, frutto dell’esperienza acquisita in pista sia con la versione GT3 sia con la GTE, trasferita in un modello in grado di sfruttare appieno la potenza dell’otto cilindri a V in posizione centrale-posteriore.

Il calendario. I prossimi eventi andranno in scena a Homestead – Miami (Regional) e al Circuit of the Americas – COTA (International), due appuntamenti in territorio americano in programma rispettivamente nei fine settimana del 5 marzo e del 23 aprile.