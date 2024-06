I commenti dopo la 3 Ore del Nürburgring

Ferrari lascia il Nürburgring, teatro del quarto appuntamento del GT World Challenge Europe – Endurance Cup, disputato sul tracciato GP che misura 5,137 chilometri, con il dodicesimo e quattordicesimo posto ottenuto dalle 296 GT3 numero 71 e 51 del team AF Corse – Francorchamps Motors iscritte in classe Pro. La trasferta tedesca, preludio all’ultimo atto del campionato che si svolgerà a Barcellona l’1 ottobre, va in archivio inoltre con l’undicesimo e il terzo posto della Ferrari 296 GT3 numero 52 di AF Corse e della vettura 38 di ST Racing with Rinaldi rispettivamente nella classi Bronze e Pro Am.

Davide Rigon, 296 GT3 #71: “La partenza è stata buona e sono contento. Ho fatto molto bene alla prima curva, poi alla successiva a sinistra ho commesso un errore e forse sono stato toccato, con il risultato che ho perso alcune posizioni, altrimenti sarebbe stato un inizio da incorniciare. Nel corso del mio primo stint di guida avevo un bel passo, ma soffrivo in termini di velocità assoluta. Quando ci ritroviamo nel gruppo diventa molto complicato effettuare i sorpassi. Tra i punti favorevoli della 296 GT3 senza dubbio vi è il fatto che stressa poco gli pneumatici, così che il degrado è basso”.

Daniel Serra, 296 GT3 #71: “Abbiamo faticato a lottare quindi ci siamo trovati nel traffico, a differenza di altre frazioni della gara con pista ‘libera’ dove le prestazioni della nostra 296 GT3 sono state di maggior livello”.

Antonio Fuoco, 296 GT3 #71: “La 296 GT3 gara dopo gara continua nel suo percorso di crescita. Oggi al Nürburgring abbiamo fatto tutto quello che era possibile per ottenere il miglior piazzamento. L’obiettivo è quello di poter accorciare il gap con le vetture che al momento possono contendersi i primi posti della classifica”.

Alessio Rovera, 296 GT3 #51: “Il risultato arrivato qui in Germania non è quello che avremmo sperato. Essendo partiti da una posizione arretrata in griglia di partenza sapevamo che la gara sarebbe stata in salita. Ora guardiamo avanti al prossimo impegno dopo l’estate a Barcellona con l’obiettivo di continuare a migliorare”.

Robert Shwartzman, 296 GT3 #51: “Peccato per il tamponamento che ha subito Nicklas all’inizio della gara che ci ha condizionati. Nelle fasi iniziali avevamo un buon passo, poi a più riprese sia durante il mio stint sia in quello di Nielsen ci siamo trovati nel traffico, con alcune vetture anche doppiate che non ci lasciavano spazio per superare”.

Nicklas Nielsen, 296 GT3 #51: “Penso di essere stato autore di un’ottima partenza, poi alla prima curva sono stato toccato al posteriore e ci ho messo alcuni secondi per far ripartire la mia vettura. La nostra gara, quindi, è stata decisamente compromessa da questo fatto. Inoltre in termini di velocità assoluta soffriamo rispetto ai nostri avversari che possono ambire alle prime posizioni, e facciamo fatica quando ci troviamo in lotta con loro, mentre quando siamo fuori dal traffico le nostre prestazioni sono molto buone così come i tempi sul giro. Infine nel tentativo di recuperare posizioni è stato complicato concludere i sorpassi anche perché spesso vi sono vetture più lente che non li agevolano”.

Samantha Tan, 296 GT3 #38: “Sono molto felice di aver conquistato il primo podio in GTWC EU con la 296 GT3 e con i miei compagni di squadra Jon Miller e Isaac Tutumlu. Il team Rinaldi Racing ci ha messo a disposizione un'ottima vettura con cui lottare questo fine settimana e, sulla scorta delle vittorie alla 24H del Nürburgring, sono sicuro che torneremo presto sul gradino più alto. È stato un weekend impegnativo, con condizioni della pista che cambiavano a ogni sessione. Si è passati da una pioggia battente a un cielo azzurro e al sole nel giro di un'ora. È il tipico meteo dell'Eifel, ma ha reso più difficile definire una configurazione perfetta e avere un confronto coerente dei dati. Detto questo, abbiamo comunque affrontato tutto a testa alta e siamo orgogliosi di aver portato a casa un podio".

Isaac Tutumlu Lopez, 296 GT3 #38 : “Sono molto contento del risultato ottenuto dopo l'impossibilità di terminare la gara a Spa. Si tratta di un buon ritorno per la squadra e le prestazioni della vettura sono state straordinarie. Durante il mio tempo di guida mi sono trovato molto a mio agio con la macchina ed era molto veloce, quindi voglio ringraziare la Ferrari e Rinaldi per la grande macchina. Non vedo l'ora che arrivi la gara di Barcellona, perché ora siamo vicini alla terza e alla seconda posizione in campionato, quindi andremo lì per lottare per il meglio".