I commenti dopo Gara 1 del DTM a Portimão

Una gara che lasciava ambire ad un finale promettente si è conclusa con la voglia di girare velocemente pagina, proiettati alla corsa di domani.

Felipe Fraga: “Abbiamo iniziato questa giornata molto bene, con una buona qualifica nonostante fosse la prima della stagione. Il quarto posto poteva magari essere migliorato, ma ero comunque contento di partire nelle prime cinque posizioni. In gara stavamo andando bene, sempre nei primi cinque con buoni tempi e una macchina a punto. Alla ripartenza dalla Safety Car sono stato tamponato senza che potessi fare nulla per evitarlo. È un peccato perché abbiamo perso punti importanti, ma purtroppo a volte le corse vanno così, dobbiamo accettarlo. Ci concentriamo sin da ora sulla gara di domani, possiamo trasformarla in una buona giornata”.

Sébastien Loeb: “Alla fine non è stata una giornata negativa, considerando da dove siamo partiti. Il mio tempo era appena sette decimi più lento della pole, ma i distacchi contenuti hanno fatto sì che partissi ventunesimo. Alla partenza le cose sono andate bene, ho seguito la vettura che mi precedeva e ho difeso la posizione. Purtroppo siamo stati sfortunati con l’ingresso della Safety Car avvenuto subito dopo la nostra sosta al box per il cambio gomme. La ripartenza è stata molto buona, sono stato in grado di guadagnare alcune posizioni e finire la gara in sedicesima posizione. La corsa è stata molto bella e io mi sono divertito, dunque non vedo l’ora di affrontare Gara 2”.