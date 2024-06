I commenti alla vigilia della 6 Ore di Monza

L’Autodromo Nazionale di Monza ospita la quinta prova del FIA World Endurance Championship, con quattro Ferrari 488 GTE iscritte nell’unica classe aperta alle vetture derivate dalla serie LMGTE Am. Ecco i commenti dei piloti ufficiali del Cavallino Rampante alla vigilia della 6 Ore di Monza, che scatterà domenica 9 luglio.

Lilou Wadoux, 488 GTE #83 Richard Mille AF Corse: “A Monza il nostro obiettivo è lottare per il podio, ma la mia speranza è quella di poter competere per la vittoria dopo la sfortunata prova alla 24 Ore di Le Mans: siamo pronti e fiduciosi. La pista italiana, com’è noto, si caratterizza per le alte velocità. Pur non essendo il tracciato che preferisca in assoluto, lo dico con sincerità, mi piace molto la Variante Ascari, e credo che tutte le tre varianti rappresentino le parti dove si possa fare la differenza. Prima dell’inizio della stagione su questa pista abbiamo organizzato due giornate di test che saranno molto importanti in vista della 6 Ore”.

Alessio Rovera, 488 GTE #83 Richard Mille AF Corse: “Arriviamo all’appuntamento italiano con l’ambizione di raccogliere un ottimo risultato dopo il ritiro a Le Mans. Monza rappresenta per me, a livello personale, la pista di ‘casa’, dove ho gareggiato molte volte raccogliendo risultati importanti e soddisfazioni. Inoltre da pilota ufficiale Ferrari la 6 Ore sarà senza dubbio una gara dal sapore particolare, dove mi aspetto una bella cornice di pubblico: incontrare i nostri tifosi nell’impianto brianzolo garantisce una motivazione in più per fare del nostro meglio e ambire e puntare a un grande risultato con la nostra 488 GTE”.

Davide Rigon, 488 GTE #54 AF Corse: “Le aspettative per la 6 Ore di Monza? Innanzitutto dopo la vittoria della nostra Hypercar 499P a Le Mans sono certo che ci saranno moltissimi tifosi in tribuna e che l’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni. Per quanto riguarda la gara, anche alla 24 Ore in Francia la nostra vettura era molto veloce e competitiva, il team AF Corse ci mette sempre a disposizione una 488 GTE perfetta. Quindi le aspettative sono alte, personalmente in vista di questo quinto round ho delle ottime sensazioni, anche considerando che i miei compagni Thomas Flohr e Francesco Castellacci conoscono bene questo tracciato”.