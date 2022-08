Harmony Racing, obiettivo titolo nel China Endurance Championship

Harmony Racing, il primo team clienti Ferrari GT3 della Cina continentale, affronterà questo fine settimana la sfida del primo round del China Endurance Championship al Ningbo International Circuit. Il team con sede a Ningbo è pronto a lottare per la vittoria assoluta sul terreno di casa con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 e con una combinazione di piloti Pro.

Alex Jiatong Liang, pilota cinese che ha corso in Europa per molti anni, farà coppia con il veterano svizzero ed ex campione del Campionato Mondiale Endurance Alexandre Imperatori. Entrambi i piloti si cimenteranno per la prima volta al volante del Cavallino Rampante. Harmony Racing sarà la prima squadra a partecipare alla serie con un modello Ferrari.

“È un grande onore unirmi ad Harmony Racing in questa stagione", ha dichiarato Alex Jiatong Liang, "e prendere il volante di una Ferrari 488 GT3 Evo 2020 nel China Endurance Championship. Dopo aver effettuato i test con la squadra, ritengo che il modo in cui Harmony Racing lavora sia molto in linea con gli standard internazionali. Il team è ben organizzato e ha obiettivi chiari, quindi sono molto felice di lavorare con loro. Per la prossima stagione 2022, terremo la testa bassa e cercheremo di segnare il maggior numero di punti possibile in ogni gara, per poter correre per il titolo”. “Sono lieto di unirmi ad Harmony Racing per questo assalto al Campionato cinese di Endurance!", ha dichiarato Alexandre Imperatori. "Il team è nuovo ma c'è molta professionalità e un forte desiderio di successo, quindi ci sono tutti gli ingredienti per una grande stagione insieme. È stata una lunga attesa per l'inizio delle gare e non vedo l'ora di iniziare questo fine settimana. Ringrazio Harmony per la fiducia accordatami e mi auguro che la prossima stagione sia ricca di successi”.

David Chen, Team Principal di Harmony Racing, ha commentato: "Siamo felici di essere il primo team di clienti Ferrari GT3 nel China Endurance Championship. La 488 GT3 Evo 2020 è una vettura affascinante e distintiva, anche impegnativa, ma saremo in grado di mostrare le impareggiabili prestazioni del Cavallino Rampante in questa gara dopo oltre sei mesi di preparazione". La formazione di Alexandre Imperatori e Jiatong Liang è senza dubbio una delle coppie più forti del CEC di quest'anno e insieme ci mostreranno la vera potenza di cui siamo capaci!".