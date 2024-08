Le voci dei piloti dopo la Superpole

Le Ferrari 296 GT3 numero 51 e 71 partiranno dalla terza e sesta casella in griglia di partenza alla 24 Ore di Spa, la storica prova endurance di cui ricorre quest’anno il Centenario. Le vetture del team AF Corse – Francorchamps Motors sono state guidate in Superpole da Alessio Rovera, pilota ufficiale del Cavallino Rampante, e Vincent Abril. Ecco i commenti al termine della sessione.

Vincent Abril, 296 GT3 #71: Sono contento della Superpole in particolare per il feeling con la vettura alla vigilia della 24 Ore. Abbiamo fatto un ottimo lavoro finora e, come sempre nel GT World Challenge, i distacchi tra i vari equipaggi sono davvero minimi, tanto che ti basta non essere perfetto in ogni singolo aspetto e, nonostante un buon giro, concludi in sesta posizione come ci è capitato oggi. La gara? Sarà lunga e con molte variabili, come da tradizione a Spa, dove per esempio a livello di meteo ti può sembrare di passare attraverso quattro stagioni differenti nell’arco di una sola giornata. Un punto sicuramente positivo è che la nostra 296 GT3 nel complesso è molto ben equilibrata e le prestazioni sono buone in ogni situazione. Bisognerà essere concentrati, fare tutto al meglio al via e quindi lavorare bene durante la notte per trovarsi in un’ottima posizione domenica mattina e, a quel punto, dare tutto per ottenere un ottimo risultato”.





Alessio Rovera, 296 GT3 #51: “Siamo soddisfatti della Superpole sia per il risultato, che ci permetterà di scattare dalla seconda fila in griglia di partenza, sia per la prestazione complessiva della 296 GT3. Questa gara, come da tradizione, sarà complessa per il numero di vetture iscritte e perché la notte a Spa è sempre lunga e impegnativa. La pioggia attesa tra la serata di sabato e le ore notturne, inoltre, rappresenterà una variabile in più. L’obiettivo quindi sarà partire al meglio e condurre una gara senza errori fino alla mattina di domenica e, a quel punto, se saremo in lotta per le posizioni di vertice, fare del nostro meglio per ottenere un grande risultato”.