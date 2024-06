Il GT WC Europe chiude a Barcellona la serie Endurance con 5 Ferrari

Sul Circuit de Barcelona-Catalunya va in scena nel fine settimana l’ultimo appuntamento della stagione 2023 della GT World Challenge Europe Endurance, in una gara di tre ore che vedrà al via il più alto numero di partecipanti mai registrato negli otto anni della serie, con ben 54 vetture iscritte.

Tra queste saranno cinque le Ferrari 296 GT3 a scendere in pista, due nella classe PRO e una ciascuna nella Silver, nella Bronze e nella PRO-Am. Nella classe regina, con i colori di AF Corse – Francorchamps Motors si ritroveranno al volante sulla numero 71 i piloti ufficiali del Cavallino Rampante Daniel Serra, Davide Rigon e Antonio Fuoco. Il trio vanta come miglior risultato, nella stagione d’esordio della nuova vettura sportiva di Maranello, il quinto posto alla 1000 Km del Paul Ricard a giugno.

Sulla Ferrari gemella del team piacentino, la numero 51, siederanno altri due ufficiali, Alessio Rovera e Nicklas Nielsen, affiancati da Robert Shwartzman, capaci di andare a punti sia all’esordio di Monza sia al Paul Ricard.

Nella classe Silver, AF Corse inserisce un nuovo equipaggio, composto da un altro pilota ufficiale del Cavallino Rampante, la giovane francese Lilou Wadoux sulla 296 GT3 numero 53 insieme al monegasco Cédric Sbirrazzuoli e a Manuel Franco, con lunga esperienza nel GT World Challenge America, che farà il suo esordio in Europa.

Nella Bronze Cup, a difendere i colori di AF Corse sulla Ferrari numero 52 saranno invece il veterano campione Andrea Bertolini e i due belgi Louis e Jef Machiels.

Infine, allo schieramento della classe Pro-Am del round catalano si unirà anche l’equipaggio di ST Racing with Rinaldi sulla vettura numero 38, che vedrà alternarsi al volante Isaac Tutumlu, Samantha Tan e Lorcan Hanafin.

Il programma del fine settimana spagnolo vedrà le vetture scendere in pista venerdì 29 settembre alle 9.00 e alle 13.20 per due sessioni di prove libere della durata di un’ora ciascuna, seguite alle 16.50 dai Bronze Test. Un’altra sessione di prove libere di un’ora e mezza è prevista sabato dalle 9.00, mentre alle 13.20 si terrà la pre-qualifica. Infine, domenica 1 ottobre, dalle 9.45 alle 10.45 la qualifica e alle 15.00 il via alla gara di 3 ore.