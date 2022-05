Fraga a ridosso della pole a Portimão

La terza posizione del brasiliano al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Red Bull AF Corse pone una buona base per l’ultima gara del weekend portoghese, mentre Sébastien Loeb chiude a 1”2 dalla pole.

I venti minuti validi per la definizione della griglia di partenza si sono rivelati ancora una volta molto combattuti, con distacchi minimi tra i piloti, eccezion fatta per l’Audi di Nico Müller, unica ad abbattere il muro dell’1’40” ottenendo la pole position in 1’39”794. Felipe Fraga, dopo il ritiro in Gara 1 a causa di un tamponamento subito, cerca i primi punti in classifica e, scattando dalla terza piazzola in griglia, può legittimamente ambire al podio. Il brasiliano ha siglato la sua miglior prestazione in 1’40”011.



Anche in questa sessione, i distacchi contenuti tra i piloti hanno fatto sì che pochi decimi di differenza del tempo sul giro determinassero una posizione al via a ridosso o lontano dalla top 10. Così, nonostante un riscontro cronometrico ad appena 1”2 dalla pole, Sébastien Loeb scatterà dalla ventisettesima casella con la Ferrari di AlphaTauri AF Corse.