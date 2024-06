Ferrari in pole position in GTD alla 12 Ore di Sebring

La Ferrari ha ottenuto il secondo miglior tempo nelle qualifiche GTD di sabato per la 72a edizione della 12 Ore di Sebring, secondo round dell'IMSA SportsCar Championship.

All’interno del folto gruppo di concorrenti al volante delle GT3 (GTD Pro e GTD), il pilota ufficiale Ferrari Antonio Fuoco ha fatto segnare il terzo giro più veloce con la Ferrari n. 47 del Cetilar Racing, girando in 1:59.014 secondi sul circuito che misura 3,74 miglia, ricavato all’interno di un aeroporto. Il pilota italiano ha mancato la pole in GTD per soli 0,236 secondi, ma in seguito è stato promosso al primo posto della griglia di partenza dopo la squalifica della vettura che aveva registrato il miglior riferimento cronometrico in qualifica. Fuoco guiderà insieme a Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto, riunendo la formazione che ha ottenuto la vittoria di classe a Sebring nel 2022.



Davide Rigon è stato il sesto più veloce nella classe GTD Pro, girando in 1:59.534 secondi sulla Ferrari 296 GT3, vincitrice della 24 Ore di Daytona, che condivide con i piloti ufficiali Ferrari James Calado e Daniel Serra. Il trio con la vettura del team Risi Competizione cercherà di dare seguito alla vittoria nella gara di apertura della stagione a Daytona con un'altra grande prova sabato sul tracciato in Florida.



Le Ferrari si schiereranno in terza e quarta fila in GTD dopo la sessione di 15 minuti di venerdì. Il pilota ufficiale Alessio Rovera ha girato in 2:00.334 secondi e partirà sesto con la Ferrari n. 023 Triarsi Competizione che condivide con Onofrio Triarsi e Charlie Scardina.



Settimo Simon Mann con un tempo di 2:00.396 secondi sulla Ferrari 296 GT3 n. 21 di AF Corse che condivide con il pilota ufficiale Miguel Molina e François Heriau. Conquest Racing, il team Ferrari che partecipa a tutte le stagioni dell'IMSA GTD, ha visto Manny Franco piazzarsi al dodicesimo posto con la Ferrari n. 34 che guiderà insieme ad Albert Costa e Cédric Sbirrazzouli.



La 12 Ore rappresenta la seconda prova dell'IMSA Endurance Cup, con tutti e cinque i team Ferrari che parteciperanno al campionato che nel complesso include cinque gare. I punti saranno assegnati dopo le quattro, le otto e le 12 ore su una base di 5-4-3-2



Il programma. La 12 Ore di Sebring scatta alle 9.40 di sabato 16 marzo (orario locale).