Ferrari quarta a Macao

Ferrari termina la FIA GT World Cup con il quarto posto di Daniel Serra, al volante della 296 GT3 di Harmony Racing, ottenuto dal pilota ufficiale del Cavallino Rampante il quale ha firmato il miglior tempo in occasione della corsa sulla distanza dei 16 giri, disputata durante il settantesimo GP di Macao. Termina anzitempo la prova sul tracciato cittadino, invece, la seconda vettura del medesimo team cinese, la 488 GT3 Evo 2020 affidata a Weian Chen.





Il tradizionale appuntamento di fine stagione è andato in scena sul difficile circuito temporaneo da Guia, che misura 6,12 chilometri, sul quale si sono cimentate le vetture di classe GT3. Serra, al debutto nella suggestiva prova sull’asfalto dell’ex protettorato portoghese, nella giornata di venerdì 17 aveva ottenuto il settimo tempo in qualifica con la vettura numero 51, piazzamento che era valso la settima casella in griglia nella gara di qualifica di sabato (12 giri), quando Serra con aveva tagliato la bandiera a scacchi sesto; otto posizioni più arretrato Weian Chen.







Nell’atto più atteso del fine settimana, l’evento domenicale, il pilota classe 1984, nato a San Paolo, era autore di una prova che lo vedeva costantemente nelle prime posizioni della classifica, in lotta per un piazzamento sul podio. Al traguardo la 296 GT3 terminava quarta con un distacco di 6’’018 rispetto alla Mercedes numero 48 vincitrice con Raffaele Marciello. Serra concludeva l’esperienza al GP di Macao registrando il miglior riferimento cronometrico in gara, pari a 2’16’’051, in occasione della settima tornata. Fuori dai giochi per un fuori pista al nono giro, che ha quindi causato l’ingresso della Safety Car, Weian Chen.