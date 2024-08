Il terzo atto del GT World Challenge Europe – Endurance Cup termina con le Ferrari del team AF Corse – Francorchamps Motors ottava e decima grazie ai risultati ottenuti da Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon e Alessio Rovera sulla vettura numero 51 – autori di una rimonta di ben 40 posizioni –, e da Thomas Neubauer, Vincent Abril e David Vidales sulla 71. In classe Bronze la miglior Ferrari è la numero 93 di Sky Tempesta Racing, quinta, mentre gli equipaggi numero 333 (Frikadelli Racing) e 52 (AF Corse) concludono ottava e 11esima.

Qualifiche. Nel turno disputato in mattinata, in condizioni di pista asciutta, la Ferrari numero 71 ha conquistato la sesta posizione in griglia di partenza grazie al tempo combinato di 1’54’’386 ottenuto da Thomas Neubauer, Vincent Abril e David Vidales, mentre la vettura gemella numero 51, a causa di un contatto in uscita dai box nella fase finale del turno, non ha potuto completare la Q3 e si è qualificata quindi in 48esima posizione (20esima di classe).

Tra i Bronze l’equipaggio numero 93 di Sky Tempesta Racing formato da Eddie Cheever, Jonathan Hui e Christopher Froggatt ha ottenuto il nono tempo di classe, precedendo di due posizioni la 296 GT3 numero 52 di AF Corse condotta da Andrea Bertolini, Louis e Jef Machiels; 14esima la vettura numero 333 di Frikadelli Racing con Klaus Abbelen, David Perel e Felipe Fernandez-Laser (le vetture hanno ottenuto rispettivamente il 38esimo, 40esimo e 45esimo tempo assoluto).

La gara. Classe Pro. Straordinaria la partenza di Rovera con la vettura numero 51: il pilota ufficiale della Casa di Maranello, nonostante il traffico e la posizione arretrata in griglia, nei primi 43 minuti guadagnava oltre 30 posizioni consentendo così a Rigon, nel secondo stint, di entrare in top-10. Nell’ultima ora Pier Guidi prendeva il volante della vettura di AF Corse – Francorchamps Motors in 11esima posizione e inanellava ottimi giri recuperando tre posizioni: dopo 90 giri completati il pilota italiano concludeva ottavo con un distacco di 1 minuto e 13 secondi dalla Lamborghini numero 163, vincitrice della corsa.

La vettura gemella numero 71, affidata al via a Vidales, era protagonista di una partenza aggressiva completando la prima tornata in quarta posizione e mantenendosi stabilmente in top-5, prima che un Drive Through – comminato per un contatto alla prima curva tra il pilota spagnolo e un’altra vettura –, faceva perdere al team alcune posizioni. Abril, nel secondo turno di guida, si confermava competitivo, e nell’ultimo stint il pilota ufficiale Ferrari Neubauer completava il lavoro classificando la Ferrari in livrea rossa e dettagli gialli in top-10.

Classe Bronze. Sempre ai vertici la 296 GT3 di Sky Tempesta Racing affidata al via a Froggatt, e in grado di inserirsi da subito nella lotta per le prime cinque posizioni; Cheever, autore del secondo stint, si manteneva ai piani alti della classifica, permettendo a Hui, nell’ultima frazione, di transitare al traguardo in quinta posizione (33esima assoluta).

Ottava nella classe riservata a equipaggi formati da professionisti e gentlemen la 296 GT3 numero 333 di Frikadelli Racing. Per il trio formato da Abbelen, Perel e Fernandez-Laser (quest’ultimo vincitore della 24 Ore del Nürburgring 2023 con la Ferrari iscritta dal medesimo team), che debuttava nel GT WC Europe, l’impegno in terra tedesca si conclude con una buona prestazione valsa la 36esima posizione assoluta.

Più complicata la prova della Ferrari numero 52 di AF Corse, coinvolta in un incidente alla prima curva con Louis Machiels, incolpevole, che perdeva alcune posizioni in una fase concitata della gara e riportava alcuni danni alla vettura. Nella fase mediana della corsa l’esperto pilota ufficiale del Cavallino Rampante Bertolini difendeva la decima posizione prima di passare il testimone Jef Machiels che concludeva 11esimo tra i Bronze (40esimo assoluto).

Calendario 2025. Intanto gli organizzatori del campionato hanno confermato le date della prossima stagione che, per quanto concerne la Endurance Cup, scatterà dal Paul Ricard (Francia) con la prova sulla distanza delle 6 ore (11-13 aprile), sul medesimo tracciato che accoglierà il prologo il 10 e l’11 marzo. A seguire la serie farà tappa in Italia con la 3 ore di Monza (30 maggio-1 giugno), in Belgio con la 24 Ore di Spa (26-29 giugno), in Germania per la 3 ore del Nürburgring (29-31 agosto) e in Spagna a Barcellona (10-12 ottobre), teatro della prova lunga 3 ore che concluderà l’annata.