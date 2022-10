Ferrari all’ultimo round DTM di Hockenheim

Il DTM fa tappa all’Hockenheimring, in Germania, nel fine settimana del 9 ottobre, rinnovando una tradizione di lunga data che lega l’atto conclusivo del campionato all’impianto motoristico che sorge a breve distanza dalla storica università di Heidelberg, dove la serie tedesca ha organizzato il gran finale in numerose occasioni. L’ottavo appuntamento della stagione 2022 vede iscritte due Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Red Bull AlphaTauri AF Corse affidate a Nick Cassidy e Felipe Fraga.

Le ambizioni. Per Nick Cassidy, al volante della Ferrari numero numero 37 in livrea bianco-blu, reduce da due successi al Red Bull Ring e a Spa-Francorchamps negli appuntamenti più recenti, si presenta sul tracciato tedesco lungo 4,574 chilometri con l’obiettivo di provare a salire di nuovo sul primo gradino del podio. Per il pilota classe 1994 i punti in palio sono preziosi per risalire in classifica, dove il neozelandese occupa la 12ma posizione a quota 64 lunghezze, pur avendo partecipato a soli cinque round in una stagione che l’ha visto impegnato anche in Formula E.

Felipe Fraga, sulla 488 GT3 Evo 2020 numero 74, si presenta con l’intento di fare risultato sul veloce circuito di Hockenheim, dove le vetture del DTM toccano una velocità massima intorno ai 265 chilometri orari. Il brasiliano, autore in stagione di un successo al Norisring, ma poco fortunato nelle gare più recenti, è 14mo nella graduatoria piloti a 2 punti dal compagno. Il round è importante anche per la squadra Red Bull AlphaTauri AF Corse, che occupa la terza posizione nella classifica team.

Appuntamenti. Il programma in pista si sviluppa in tre giornate. Venerdì 7 ottobre sono previsti due turni di prove libere sulla distanza di 45 minuti, dalle 12.10 e dalle 15.50. Sabato 8 le qualifiche, dalle 10.05, stabiliscono la griglia di partenza di Gara 1, al via dalle 13.30; domenica 9 ottobre le qualifiche scattano dalle 10.10, la seconda manche di gara dalle 13.30.