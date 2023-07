Ferrari ai piedi del podio nella prima gara della Road to Le Mans

La prima delle due prove previste sul Circuit de la Sarthe della Road to Le Mans, secondo appuntamento stagionale della Le Mans Cup, vede la Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse, affidata a Kei Cozzolino e Hiroshi Koizumi conquistare la quarta posizione, al termine di una gara serrata, con diverse interruzioni a seguito di uscite e contatti senza conseguenze per i piloti, conclusa in regime di Safety Car e diverse penalizzazioni. Una di queste, a causa di un contatto, costa alla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 74 di David Fumanelli e Murat Cuhadaroglu la terza posizione conquistata in pista, con la retrocessione al quattordicesimo posto finale.

Nei primi dieci concludono altre due vetture di AF Corse, la 296 GT3 numero 83, affidata ai francesi Charles-Henri Samani e Emmanuel Collard, noni davanti alla 488 GT3 Evo 2020 numero 53 di Andrea Montermini e Gino Forgione, partiti diciottesimi.

Sfortunata la prova della quarta vettura del team piacentino, la 488 GT3 Evo 2020 numero 52, con Jamie Lee Stanley e Laurent De Meeus costretti al ritiro dopo pochi giri.

La seconda prova della Road to Le Mans è in programma venerdì 9 giugno alle ore 11.30.