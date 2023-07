Ferrari 488 GTE in top-6 dopo quattro ore a Sebring

La 1000 Miglia di Sebring entra nella seconda parte di gara con tre Ferrari 488 GTE protagoniste nelle posizioni di vertice di una sfida caratterizzata da molto equilibrio in classe LMGTE Am.

Dopo 118 tornate, la migliore delle Ferrari è la numero 57 di Kessel Racing, seconda in classifica, affidata nei primi 65 giri a Takeshi Kimura, il quale è stato poi sostituito dall’americano Scott Huffaker. Il pilota con licenza Silver, già noto al pubblico di “casa” per le prestazioni di livello fatte registrare sia in GT sia tra i prototipi LMP2, è stato autore di una prova di sostanza, firmando un miglior tempo personale pari a 1'59’’752 che ha consentito all’equipaggio – completato da Daniel Serra, atteso nell’ultima frazione – di inseguire a 1’44’’189 la Corvette numero 33 leader della classe.



Quinta è la Ferrari numero 21 di AF Corse che, dopo il lungo stint iniziale di Stefano Costantini, rimasto a bordo per 67 tornate, ha visto Simon Mann proseguire un cammino fino a quel momento ancorato alla parte alta della classifica. Segue in sesta posizione la vettura in livrea argentata VistaJet portata in pista dal team italiano AF Corse; dopo l’avvio di Thomas Flohr, la 488 GTE è stata affidata al pilota ufficiale Davide Rigon (che nel miglior giro ha fermato il cronometro in 1’59’’189) e a Francesco Castellacci.