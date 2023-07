Ferrari 488 GTE in evidenza al Test Day di Le Mans

Con il Test Day è andata in scena la prima giornata di attività in pista sul circuito della Sarthe, durante la quale gli equipaggi iscritti alla 24 Ore di Le Mans del Centenario hanno potuto prendere contatto con l’asfalto dello storico tracciato francese. Nella classe riservata alle vetture derivate dalla serie, LMGTE Am, le Ferrari 488 hanno concluso entrambe le sessioni facendo registrare il miglior tempo sui 13,626 chilometri del tracciato transalpino.

In mattinata la Ferrari del team JMW Motorsport con il numero 66 sulla livrea ha firmato il miglior tempo, in 3’56’’623, con Louis Prette al volante; in seconda posizione, staccato di 0’’128, Ulysse de Pauw con la 488 GTE numero 21 di AF Corse. Quarto il pilota ufficiale Ferrari Daniel Serra con la vettura numero 57 di Kessel Racing. Nel pomeriggio il team JMW Motorsport si confermava leader con un tempo di 3’56’’088, staccando di soli 0’’096 la Ferrari numero 54 di AF Corse, seconda, e di 0’’193 la numero 57 di Kessel Racing, terza.

Al Test Day hanno partecipato anche le Ferrari dei team Richard Mille – AF Corse, con l’equipaggio formato dagli ufficiali della Casa di Maranello Lilou Wadoux e Alessio Rovera, insieme a Louis Perez Companc; e le 488 GTE numero 74 di Kessel Racing e numero 100 di Walkenhorst Motorsport, queste ultime iscritte al solo round iridato di Le Mans.

Al termine della giornata i piloti e le vetture di tutti i team che saranno protagonisti della corsa con le Ferrari 488 GTE hanno posato per la tradizionale foto di gruppo, scattata in uno dei tratti più iconici del tracciato di Le Mans: il Virage du raccordement, la curva a “esse” che immette sul rettifilo del traguardo.