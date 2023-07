Ferrari 296 GT3 seconda a Watkins Glen

La Ferrari 296 GT3 numero 62 di Risi Competizione si è classificata seconda nella classe GTD Pro alla 6 Ore di Watkins Glen, terzo round dell’IMSA SportsCar Chmpionship – Endurance Cup, con la coppia formata dagli ufficiali del Cavallino Rampante Daniel Serra e Davide Rigon.

I team Ferrari hanno concluso il fine settimana con risultati positivi in entrambe le classi GT3: la vettura di Triarsi Competizione condivisa da Alessio Rovera, Onofrio Triarsi e Charlie Scardina ha ottenuto un quarto posto nella categoria GTD riservata agli equipaggi composti da professionisti e gentlemen driver.

GTD Pro. I piloti ufficiali Daniel Serra e Davide Rigon si sono dovuti accontentare del secondo gradino del podio della classe GTD Pro dell'IMSA SportsCar Championship con la Ferrari 296 GT3 numero 62, eguagliando il risultato del 2022 nella classica prova endurance endurance in scena nello Stato di New York.

Serra, che scattava dalla pole position, è sceso in seconda posizione al primo giro, ma è riuscito a passare al comando verso le due ore. A quel punto, la sua Ferrari è stata colpita da un concorrente pochi istanti prima che il pilota brasiliano venisse penalizzato per un ingresso improprio in corsia box che lo ha fatto precipitare al nono posto. In seguito, Rigon ha scontato una penalizzazione per motivi di pneumatici, che lo ha fatto scendere dalla quarta alla settima posizione. È risalito al secondo posto prima dell'ultima sosta ai box quando mancavano quattro ore, preparando la scena per il gran finale del team americano.

Serra ha cercato di mettere sotto pressione le prime due vetture durante l'ultima ora. In seconda posizione a 23 minuti dalla fine, il pilota della Ferrari ha ridotto il vantaggio a meno di un secondo, per poi vedersi ridurre il vantaggio da una cautela subita a 3'30’’ dalla fine. Alla bandiera a scacchi la coppia italo-brasiliana è transitata con un ritardo di 1’’364 rispetto alla Lexus numero 14.

AF Corse ha conquistato l'ottavo posto nella categoria GTD Pro, con il pilota ufficiale Miguel Molina affiancato da Simon Mann e Ulysse De Pauw sulla Ferrari 296 GT3 numero 61. Mann era partito nono, ma a causa di un inconveniente tecnico la giornata del team si è conclusa prima del previsto.

GTD. Triarsi Competizione ha disputato un'ottima prova con il pilota ufficiale Alessio Rovera che è passato dall'11° posto al quarto durante le ultime due ore con la Ferrari 296 GT3 numero 023. Al varesino, protagonista nel corso delle stagione di alcune delle principali corse di durata a livello internazionale con la nuova vettura della Casa di Maranello, si sono aggiunti gli habitué del team Onofrio Triarsi e Charlie Scardina.

Mentre Cetilar Racing ha conquistato il 19° posto alla bandiera a scacchi con il pilota ufficiale Antonio Fuoco che ha guidato la Ferrari 296 GT3 numero 47 insieme a Roberto Lacorte e Giorgio Sergagiotto.

Il calendario. Il prossimo appuntamento per i quattro team Ferrari nell'IMSA sarà la Petit Le Mans di fine stagione a Road Atlanta, in programma il 14 ottobre 2023.