Ferrari 296 GT3, promossa all’esame Fiorano

Da quando, nel 1972, la pista di Fiorano ha iniziato la sua attività come circuito di prova del Cavallino Rampante, tutte le Ferrari hanno mosso i primi passi lungo i suoi quasi tre chilometri. Un impianto che racchiude in sé curve e tratti dei tracciati che ospitavano le gare più impegnative del mondiale di Formula 1, in grado di fornire indicazioni utili sulla bontà del progetto. “Ogni singolo pezzo della pista”, disse Enzo Ferrari, “deve poter mettere a dura prova il comportamento dinamico dell'auto in modo tale da rendere facile l'individuazione dei problemi di ogni macchina”. Da questo punto di vista, i due giorni di test che hanno visto la Ferrari 296 GT3 protagonista sul tracciato di casa, hanno permesso agli uomini di Competizioni GT di verificare la bontà del progetto e raccogliere dati e indicazioni utili per indirizzare il percorso di sviluppo.