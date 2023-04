Ferrari 296 GT3 di scena in Europa con Emil Frey

Saranno il DTM e il GT World Challenge Europe Sprint Cup ad accogliere le nuove 296 GT3 portate in pista da Emil Frey Racing nella stagione 2023, la prima che vedrà la squadra svizzera gareggiare con le vetture del Cavallino Rampante. Le due Ferrari in livrea blu e dettagli rossi saranno protagoniste, nel complesso, degli otto appuntamenti inseriti nel calendario del Deutsche Tourenwagen Masters e dei cinque eventi che daranno forma alla Sprint Cup del GTWCE.

DTM. Il britannico Jack Aitken è atteso al via della serie tedesca con la Ferrari riconoscibile per il numero 14 dipinto sulla carrozzeria, mentre l’altra 296 GT3, la numero 69, sarà affidata all’olandese Thierry Vermeulen, al debutto assoluto con il team elvetico nel campionato che include gare brevi, nelle quali non è previsto il cambio pilota.

GTWCE. La 296 GT3 con il numero 14, affidata a Giacomo Altoè e al finlandese Konsta Lappalainen, e la numero 69 condivisa dallo spagnolo Albert Costa e dallo stesso Vermeulen saranno sotto i riflettori della serie continentale che scatterà da Brands Hatch il 13-14 maggio, primo atto di un’annata che si svilupperà quindi sui tracciati di Misano, Hockenheim, Valencia e Zandvoort, sede dell’ultimo round il 14-15 ottobre.