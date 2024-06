In occasione del Grand Prix di Macao, giunto alla settantesima edizione, due Ferrari parteciperanno alla FIA GT World Cup, la prova riservata alle vetture di classe GT3 che andrà in scena sul tracciato cittadino dell’ex protettorato portoghese nel fine settimana del 19 novembre. Il team Harmony Racing affida la 296 GT3 numero 51 al brasiliano Daniel Serra, pilota ufficiale Ferrari, e la 488 GT3 Evo 2020 numero 52 al cinese Weian Chen.

Come da tradizione il Gran Premio di Macao rappresenta un appuntamento di fine stagione caratterizzato da un palinsesto che include molte gare. Tra le corse di maggior richiamo vi è la FIA GT World Cup, che si disputa sul circuito da Guia, che misura 6,2 chilometri ed è considerato uno degli impianti cittadini più impegnativi a livello internazionale, una pista caratterizzata da alcune curve molto lente – tra le quali le iconiche “Lisboa” e “R” – che si alternano a una porzione veloce, racchiusa nel primo settore.

Tra le 21 vetture iscritte vi è quella a disposizione di Serra. “Sono molto emozionato di andare a Macao per la prima volta per gareggiare con una vettura come la 296 GT3, che debutta in questa singolare prova – commenta il pilota nato a San Paolo nel 1984 –. Sarà una bella sfida per me e per il team. La pista è stretta e caratterizzata da un layout molto impegnativo, con curve parecchio lente. Non avremo molto tempo per provare prima del via della corsa, ma faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato in questa nuova esperienza”.

Harmony Racing, inoltre, partecipa con la 488 GT3 Evo 2020 guidata da Chen Weian. “Sono orgoglioso di riportare la Ferrari sulle leggendarie strade di Macao, non solo come team principal ma anche come pilota – dichiara –. La nuova Ferrari 296 GT3 ha già dimostrato incredibili valori tecnici su molti circuiti di tutto il mondo, quindi siamo entusiasti di essere il team che gestirà la vettura al suo debutto sul circuito da Guia di Macao”. Chen Weian aggiunge: “Credo che abbiamo una formazione perfetta, che beneficia delle esperienze di Daniel e della mia, in particolare nelle corse sulle strade di Macao. Insieme punteremo al gradino più alto”.

Il programma. Giovedì 16 novembre si disputeranno due sessioni di prove libere; venerdì 17 le qualifiche, dalle 14.05, per stabilire la griglia di partenza della gara di qualificazione, attesa sabato dal medesimo orario sulla distanza dei 12 giri. Il risultato di quest’ultima determinerà la griglia della gara principale, di 16 giri, in programma domenica 19 dalle 12.05 (gli orari indicati sono locali).