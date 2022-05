Le voci dopo Gara 2 al Lausitzring

Un ritiro a tre giri dalla fine per l’unica Ferrari al via dell’ultimo appuntamento al Lausitzring spinge gli uomini di Red Bull AlphaTauri AF Corse a girare velocemente pagina e a concentrarsi sul round di Imola. Abbiamo raccolto le impressioni di Cassidy e Fraga.

Nick Cassidy: “Mi sono divertito in questo primo weekend nel DTM, oggi mi sono sentito molto a mio agio con la vettura e stavo facendo una bella gara. Ieri non avevo il passo, poi nella notte abbiamo rivoluzionato la macchina e sono stato molto felice delle performance anche se mi dispiace non aver ottenuto punti.”

Felipe Fraga: “Oggi non è stato il nostro giorno fortunato. Abbiamo avuto un principio di incendio e non ho potuto prendere parte alla gara. È stato un fine settimana difficile e mi dispiace per il team perché tutti stanno lavorando molto duramente. Voltiamo pagina e speriamo che la sfortuna si fermi qui al Lausitzring. Torneremo più forti”.