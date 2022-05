I commenti dopo Gara 1 al Lausitzring

Lausitzring 21 maggio 2022

Un nono posto e molta sfortuna per le Ferrari nel primo dei due appuntamenti al Lausitzring. Sentiamo i commenti dei piloti di Red Bull AlphaTauri AF Corse.



Felipe Fraga: “Un giorno difficile per noi, un altro sabato da dimenticare. Eravamo partiti bene, con un bel quinto posto in qualifica ed ero contento del bel lavoro fatto assieme al team che ci permette di essere sempre lì e di lottare. In gara stava andando tutto bene e credo che l’obiettivo di finire nei primi cinque era alla nostra portata e, considerando che i leader della classifica erano alle nostre spalle, il risultato era quello a cui ambivamo. Purtroppo una foratura ci ha costretto al ritiro. È difficile perdere altri punti ma, come successo in Portogallo, rialziamo la testa e ci riproviamo già domani”.



Nick Cassidy: “È stato bello tornare a correre nel DTM e a portare a casa punti. Sono un po’ dispiaciuto perché credo che il potenziale fosse più alto rispetto a quello che abbiamo fatto vedere in gara ma questo è un buon segnale perché continuando a lavorare e passando più tempo in macchina possiamo fare meglio”.