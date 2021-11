Ferrari impegnate a Zolder nel terzo round del DTM

Dopo solo due settimane di pausa il campionato DTM riprende con il terzo appuntamento stagionale sul circuito di Zolder. Saranno due le Ferrari 488 GT3 Evo 2020, schierate dalla scuderia Red Bull Alpha Tauri AF Corse, pronte a dare battaglia per un risultato di prestigio sul tracciato belga.

Il circuito di Zolder è riconosciuto come la Casa del DTM perché proprio su questa pista nel lontano 1984 si è disputato il primo round della serie. L’ultima apparizione risale invece al 2002. Un tracciato veloce e impegnativo ricco di fascino e di storia che ha una lunghezza di poco superiore ai 4 km con un mix di curve lente e ultra veloci, cordoli alti e chicane molto strette che richiedono la massima precisione alla guida, non concedendo spazio ad errori. Anche in questa occasione il pubblico, limitato in 5000 persone, potrà accedere all’impianto durante tutti i tre giorni dell’evento.

La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Red Bull AF Corse sarà affidata a Liam Lawson reduce da due secondi posti nel precedente round disputato a Lausitzring, penalizzato dal Balance of Performance che lo ha costretto a correre con una vettura con meno cavalli rispetto agli avversari. Per il neozelandese il bilancio poteva essere probabilmente migliore se durante Gara 2 non fosse stato rallentato dallo spegnimento del propulsore durante la sosta ai box. Lawson sarà motivato a conquistare un risultato importante anche in ottica campionato, visto che nella classifica generale occupa la seconda posizione a soli quattro lunghezze dal leader Kelvin van der Linde. “Non vedo l’ora di arrivare a Zolder”, ha dichiarato il pilota della Ferrari numero 30 alla vigilia dell’appuntamento belga. “Ho fatto molti test su questa pista ed è molto divertente, anche se difficile da affrontare al volante delle GT3. Sarà interessante vedere come i team gestiranno il consumo di gomme, freni e componenti meccaniche. Sono pronto per questo terzo round del campionato dopo il buon weekend al Lausitzring, speriamo di portare a casa punti importanti per il campionato. Avremo con noi molti chili di zavorra in Gara 1, ma cercheremo di fare del nostro meglio come sempre”.

Alex Albon, quinto in graduatoria, sarà alla guida della Ferrari di AlphaTauri AF Corse, determinato a migliorare il quinto e undicesimo posto rimediati nella tappa tedesca a Lausitzring. “Zolder è un circuito che mi piace”, ha affermato il thailandese. “È una pista su cui abbiamo svolto dei test pertanto sono fiducioso che ci aiuterà nella preparazione del fine settimana. È un tracciato interessante anche se non ci sono molti punti per il sorpasso, pertanto la qualifica potrebbe essere determinante. Aspetto con interesse questa terza gara”.

Programma. Nella giornata di venerdì sono in programma le due sessioni di prove libere dalle 12.10 alle 12.55 e dalle 15.30 alle 16.15. Sabato qualifiche per Gara 1 dalle 10.00 alle 10.20, con semaforo verde della corsa alle 13.30. Domenica qualifiche 2 dalle 10.10 alle 10.30, mentre Gara 2 si disputerà dalle 13.30 alle 15.00.