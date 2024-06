Dal padel al canottaggio: a Roma il training camp dei piloti Ferrari GT

Preparare gli ultimi appuntamenti della stagione in corso abbinando all’allenamento fisico il divertimento e lo spirito di squadra, mettendosi alla prova in diverse discipline sportive outdoor: dal beach volley al padel, dal canottaggio al ciclismo. Sono i cardini del training camp che ha coinvolto i piloti ufficiali Ferrari Competizioni GT che si sono ritrovati nella capitale d’Italia: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, protagonisti nella stagione del FIA WEC con la Hypercar 499P, si sono dati appuntamento nella Città Eterna con Alessio Rovera, Giancarlo Fisichella, e Robert Shwartzman, il quale nel 2023 ha debuttato nelle gare GT e ha proseguito il percorso come pilota di riserva della Scuderia Ferrari .

Per tutti gli ufficiali del Cavallino Rampante non impegnati in questi giorni in attività agonistiche in pista, il raduno è stata l’occasione per seguire un programma ad hoc, curato in ogni dettaglio dai professionisti di Med-Ex.

Non solo esercizio in palestra e test atti alla valutazione funzionale degli atleti, ma anche tante esperienze da vivere all’aria aperta in una stagione, il primo scorcio di autunno, nella quale Roma regala giornate incantevoli: pedalate in bicicletta nell’area limitrofa al Lago di Bracciano, pagaiate sul fiume Tevere, sedute di yoga, partite di padel e beach volley, sessioni di tecnica con il pallone da calcio al Circolo Canottieri Aniene.