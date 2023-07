Cinque Ferrari in pista nella Road to Le Mans

L’intensa settimana di gare che condurranno all’attesa 24 Ore di Le Mans sul Circuit de la Sarthe vedrà impegnate cinque Ferrari nella Road to Le Mans, prova che tradizionalmente affianca la più importante gara Endurance e che conterà al via un numero record di 20 vetture GT3.

Quattro Ferrari saranno portate in pista da AF Corse, mentre una sarà affidata agli svizzeri di Kessel Racing. Sulla numero 51 del team piacentino saliranno l’esperto Kei Cozzolino accompagnato, quale pilota Bronze come prevede il regolamento, dall’altro giapponese Koizumi Hiroshi. Al britannico Jamie Lee Stanley e al belga Laurent De Meeus sarà affidato il volante della 488 GT3 numero 52, mentre con la numero 53 gareggeranno Andrea Montermini insieme a Gino Forgione. L’ultima delle quattro vetture di Maranello di AF Corse sarà guidata dai francesi Emmanuel Collard e Charles-Henry Samani. L’italiano David Fumanelli e il turco Murat Cuhadaroglu rappresenteranno invece i colori di Kessel Racing sulla Ferrari 488 GT3 numero 74.

Il programma della Road to Le Mans prevede la prima sessione di qualifica giovedì 8 giugno alle ore 12.55 dove si assegnerà la pole position per Gara 1 che vedrà il via nello stesso giorno alle ore 18.30. Le seconde qualifiche si terranno sempre giovedì 8 giugno, alle 13.30, con Gara 2 venerdì 9 giugno alle ore 11.30. Ognuna delle due prove sarà disputata sulla distanza di due ore.