Cetilar Racing conferma per il 2024 il programma IMSA con la Ferrari 296 GT3 numero 47

Per il terzo anno di fila il team Cetilar Racing riconferma anche per la stagione 2024 il suo programma nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, prendendo parte con la Ferrari 296 GT3 numero 47 a tutti i cinque appuntamenti della serie Endurance Cup.

Un impegno, quello nel campionato nordamericano, che scaturisce dalla volontà della squadra “all made in Italy” di affrontare ai massimi livelli una sfida tanto difficile quanto avvincente, sempre con il supporto tecnico di AF Corse.



Dopo avere portato all'inizio di quest'anno all'esordio assoluto la nuova vettura della Casa di Maranello, Roberto Lacorte, Antonio Fuoco e Giorgio Sernagiotto si ripresenteranno al via forti dell'importante esperienza maturata nella serie a stelle strisce. Un'esperienza iniziata nel 2022 (con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020) e coronata subito dal successo di classe GTD messo a segno in occasione della 70ª edizione della 12 Ore di Sebring.



La classica della Florida sarà uno dei cinque round (il secondo per l'esattezza) del calendario della prossima stagione, che verrà inaugurato a gennaio dal Roar before the Rolex 24 e dalla 24 Ore di Daytona, gara in cui sarà un pilota a sua volta esperto e plurititolato come Eddie Cheever III a raggiungere il già consolidato trio Cetilar Racing.



Dopo Daytona, a metà marzo si andrà quindi a Sebring. Poi sarà il turno della 6 Ore di Watkins Glen, in programma nel fine settimana del 22-23 giugno. A settembre si correrà sul circuito di 2,4 miglia di Indianapolis: un evento che va ad aggiungersi alle grandi classiche americane. L'epilogo, come da tradizione, in occasione della Petit Le Mans di Road Atlanta che si disputerà l'11 e 12 ottobre.



"La stagione 2023 non è stata facile. Ne eravamo fin da subito consapevoli, ma è servita a sviluppare la vettura per fare un passo avanti rispetto ai nostri avversari - ha commentato Roberto Lacorte - Il team Cetilar Racing è stato il primo a scendere in pista con la Ferrari 296 GT3, entrando nella storia di questa vettura e adesso puntiamo a fare sempre meglio".



Dopo avere preso parte a cinque edizioni della 24 Ore di Le Mans (sei in tutto per Lacorte, che vi ha corso anche quest'anno), centrando il nono posto assoluto ed il settimo di classe in occasione del debutto nel 2017, ed avere disputato il Mondiale Endurance FIA WEC nel 2019, 2020 e 2021, Cetilar Racing dà un seguito pertanto alla sua storia americana che ha intrapreso per la prima volta nel 2022.

