Avvio prudente per le Ferrari a Daytona

La sessantesima edizione della 24 Ore di Daytona è scattata alle 13.40 davanti ad un pubblico numeroso ed entusiasta che ha approfittato del meteo soleggiato, per quanto accompagnato da temperature rigide, per assistere ad una gara caratterizzata da oltre sessanta vetture in griglia.

Le tre Ferrari 488 GT3 Evo 2020 al via, una in classe GTD Pro – quella di Risi Competizione – e due in classe GTD – quelle di AF Corse e Cetilar Racing – sono state autrici di un buon avvio. Alessandro Pier Guidi, che scattava in 11esima posizione, dopo 30 minuti di corsa ne ha guadagnata una, Giorgio Sernagiotto due, portandosi in decima posizione, mentre Luis Perez Companc occupa la 20esima piazza.