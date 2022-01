AF Corse torna alla 24 Ore di Daytona

AF Corse ha annunciato il ritorno alla 24 Ore di Daytona, giunta alla sua 60esima edizione.

Anche in questa occasione la 488 GT3 Evo 2020 numero 21 sarà guidata dal tre volte campione italiano GT della classe Pro-Am, Simon Mann, e dal due volte campione della classe LMGTE Am del FIA WEC, Nicklas Nielsen. Al loro fianco scenderà in pista l’ex campione del FIA WEC Toni Vilander e Luis Perez-Companc, due volte sul podio di Le Mans. L’equipaggio si confronterà con i rivali iscritti nella classe GTD Pro Am.