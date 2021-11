A Le Mans Ferrari cerca la prima vittoria nella Ultimate Cup Series

Quarto appuntamento stagionale per il campionato Ultimate Cup Series che approda sul circuito di Le Mans. Tra i partecipanti la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 della scuderia Visiom che affronterà la corsa di quattro ore tra le APA GT-Touring Endurance.

La Ferrari n. 1 del team Visiom schiera sul tracciato di Le Mans, che condivide alcuni tratti usati nella storica 24 Ore, un trio inedito. Infatti, accanto a Jean Paul Pagny e a Jean Bernard Bouvet, ci sarà David Smet in sostituzione di David Hallyday. L’equipaggio punta alla vittoria dopo aver centrato tre terzi posti consecutivi nelle precedenti prove. Il gradino più alto del podio è venuto a mancare ma è sicuramente alla portata del team che occupa la seconda posizione generale a soli 5 punti da AB Sport Auto.



Nella classifica piloti Pagny, Bouvet e Halliday occupano la terza posizione assoluta a 16 punti dai leader e il terzo posto nella GT Classe 3A.



Programma. Il fine settimana a Le Mans inizia venerdì con tre sessioni di prove libere: dalle 9.15 alle 10.00, dalle 11.05 alle 11.50 e dalle 14.20 alle 15.05. Il sabato sono in calendario le qualifiche dalle 10.45 alle 11.25, mentre la gara di 4 ore prenderà il via alle 18.00 per concludersi alle 22.00.