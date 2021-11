A Brands Hatch Ferrari in lotta per il titolo nella Sprint Cup

Penultimo appuntamento del 2021 per la Sprint Cup nel GT World Challenge Europe Powered by AWS nel fine settimana a Brands Hatch, dove sono attese tre Ferrari 488 GT3 Evo 2020, due nella Silver Cup con Rinaldi Racing e Tempesta Racing e una nella Pro-Am Cup con AF Corse, ancora in lotta per il titolo.

Pro-Am Cup. Probabilmente al termine del round inglese non decreterà ancora i vincitori della classe Pro-Am Cup, dove sono quattro gli equipaggi racchiusi in otto punti a contendersi il primato. Per il verdetto quasi sicuramente sarà necessario attendere l’ultimo appuntamento di Valencia sul circuito Ricardo Tormo. Ancora in lizza per la vittoria è l’equipaggio composto da Andrea Bertolini e Louis Machiels che con la n. 53 di AF Corse cercherà di mettersi nelle condizioni migliori in vista del match point. La coppia italo belga si trova infatti in quarta posizione con 63,5 punti contro i 71,5 dei leader Valentin Pierburg e Dominik Baumann.

Silver Cup. Nella Silver Cup, fuori dalla lotta di vertice, la Ferrari n. 33 del team Rinaldi Racing con Patrick Kujala e Benja Hites cercherà un’altra prova convincente dopo aver raggiunto il primo podio dell’anno nell’ultimo round disputato a Misano. Desideroso di essere tra i protagonisti il team Sky Tempesta Racing, che affronta la gara di casa alla ricerca del primo risultato importante della stagione con il britannico Chris Froggat, accompagnato da Giorgio Roda.

Programma. Nella giornata di sabato sono previste le prove libere alle 9.00, le pre-qualifiche alle 12.10 e le qualifiche alle 15.20. Domenica le due prove di 60 minuti, con Gara 1 che prenderà il via alle 11.00, mentre semaforo verde per Gara 2 alle 15.45 (tutti gli orari indicati sono locali).