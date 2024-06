Le Ferrari 296 LMGT3 in top 10 nella qualifica di Imola

Le due Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse partiranno dalla ottava e nona posizione sulla griglia della 6 Ore di Imola, secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship in corso di svolgimento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Di fronte a un folto pubblico di tifosi e appassionati, le due vetture di Maranello hanno conquistato brillantemente, per la seconda volta consecutiva, l’ingresso nella Hyperpole, dove si sono sfidate le 10 vetture più veloci della prima sessione di qualifica.

L’equipaggio della numero 55, composto dal pilota ufficiale del Cavallino Rampante, Alessio Rovera, da Simon Mann e da François Heriau partirà dalla ottava piazza, in quarta fila. Il francese, nella Hyperpole disputata con una temperatura dell’aria di 18.5 gradi e dell’asfalto di 29.8, ha fatto registrare come miglior crono 1:43.523, nel terzo dei cinque giri effettuati.

Immediatamente alle sue spalle si è classificata la vettura gemella, la numero 54, guidata da Thomas Flohr, capace di fermare i cronometri sul tempo di 1:43.650, frenato nell’ultimo tentativo dal traffico in pista. Il pilota elvetico si alternerà al volante della Ferrari 296 LMGT3 con Francesco Castellacci e un altro ufficiale della Casa di Maranello, Davide Rigon.

Il secondo appuntamento del FIA WEC vedrà bandiera verde domani, domenica 21 aprile, alle ore 13.00.

François Heriau – Vista AF Corse #55 “La qualifica è andata abbastanza bene, soprattutto la prima parte. Ho preso subito un buon ritmo e ho lottato per la prima posizione e ho concluso in P4. La macchina andava molto, molto bene. Devo dire che i miei compagni di squadra hanno fatto un buon lavoro ieri per preparare la vettura e hanno lavorato sul bilanciamento con gli ingegneri. La seconda parte della qualifica non è stata così buona per me. Credo di aver commesso alcuni errori che ci hanno impedito di avvicinarci ai primi. Comunque, P8 non è un brutto risultato, soprattutto perché non ho guidato nelle FP1 e FP2. Domani sarà una gara lunga, Imola è impegnativa. Dobbiamo fare attenzione al traffico perché sarà una bella sfida. Dobbiamo essere attenti e, visto il passo che abbiamo, sono sicuro che lotteremo e faremo di tutto per ottenere un buon risultato”.

Thomas Flohr – Vista AF Corse #54 “La prima parte della qualifica è stata fantastica. La macchina era davvero buona. Siamo arrivati all'Hyperpole tra i primi cinque. Poi, purtroppo, un superamento del track limit e la sfortuna di essere finito nel traffico hanno rovinato il mio giro. Sentivo che avremmo meritato i primi cinque posti. Ora dobbiamo recuperare in gara e cercare di raggiungere la stessa posizione che avevamo in Qatar, o meglio”.