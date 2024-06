La 296 LMGT3 di Vista AF Corse #54 chiude sesta a Spa

Si è conclusa con il sesto posto dell’equipaggio #54 capitanato da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e il pilota ufficiale di Maranello Davide Rigon, e il tredicesimo posto della vettura #55 di Simon Mann, François Heriau e l’ufficiale Alessio Rovera la terza tappa della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, andata in scena sul celebre tracciato di Spa-Francorchamps.

La 6 Ore di Spa è stata fortemente caratterizzata dalla bandiera rossa esposta nel corso della quarta ora in seguito all’incidente avvenuto tra una Hypercar ed una LMGT3, quando i due equipaggi di Vista AF Corse avevano percorso 88 tornate e alla bandiera a scacchi mancavano 1h 47’e 30’’. Simon Mann, a bordo della vettura numero 55, era pronto a rientrare ai box per fare rifornimento e cedere il volante ad Alessio Rovera mentre occupava la terza posizione, ma l’interruzione della gara non gli ha permesso di effettuare la sosta. Il team #55 ha dovuto quindi effettuare il pit stop d’emergenza alla ripartenza, per poi rientrare nuovamente dopo tre giri e completare le operazioni di rifornimento, scivolando così in fondo al gruppo.

Regolare la gara della vettura numero 54 che ha visto alternarsi alla guida Thomas Flohr e Francesco Castellacci nelle prime 4 ore, prima che l’ufficiale Davide Rigon prendesse il volante della 296 LMGT3 per condurla al sesto posto finale. Alla bandiera a scacchi, con la temperatura dell’atmosfera stabile attorno ai 22°C e quella dell’asfalto compresa tra i 29°C e i 37°C, i giri completati sono stati 130 (vettura #54), in una gara che, complice la sospensione e la lunga sosta, non ha risparmiato i piloti e portato i risultati sperati. Le due Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse sono già proiettate al prossimo appuntamento del FIA WEC, la 24 Ore di Le Mans che si disputerà il 15 e 16 giugno.