296 GT3 in azione a Monza per il GT WC Europe

Sui 5,793 chilometri dell’Autodromo Nazionale di Monza le Ferrari sono state impegnate nella giornata odierna in due sessioni di prova che hanno visto le 296 GT3 protagoniste alla vigilia della 3 Ore di Monza, quarto e penultimo round del GT World Challenge Europe – Endurance Cup.

Prove libere 1. Nella sessione della mattina, sulla distanza delle due ore in condizioni di pista asciutta, in classe Pro le 296 GT3 numero 51 e 71 iscritte da AF Corse – Francorchamps Motors hanno ottenuto rispettivamente l’11esimo e il 16esimo tempo con gli equipaggi formati da Alessandro Pier Guidi, Alessio Rovera e Vincent Abril, e da Yifei Ye, Thomas Neubauer e David Vidales. I migliori riferimenti cronometrici sono stati pari a 1’45’’416 (a soli 0’’233 dalla BMW numero 32, leader del turno) e 1’45’’695 ottenuti da Pier Guidi e Vidales.

La Ferrari più veloce è stata la numero 333 di Rinaldi Racing (1’45’’367 il tempo di Felipe Fernandez Laser), quinta in classe Bronze e 11esima assoluta.

Nella medesima classe, riservata a equipaggi di professionisti e gentlemen, ha concluso settima la numero 52 di AF Corse affidata ad Andrea Bertolini (suo il miglior riferimento cronometrico pari a 1’45’’462), Louis e Jef Machiels. Nona e 14esima rispettivamente le 296 GT3 numero 8 e 74 di Kessel Racing, mentre ha concluso 11esima la 93 di Sky Tempesta Racing.

Pre-Qualifiche. Nel turno pomeridiano, in condizioni meteorologiche simili alla mattinata e temperature di aria e asfalto pari a 23 e 37°C, la 296 GT3 numero 71 ha siglato il secondo miglior tempo in classe Pro (l’ottavo assoluto), pari a 1’45’’656, con Vidales al volante; decima (19esima assoluta) la Ferrari numero 51 in virtù del miglior riferimento cronometrico (1’45’’853) ottenuto da Pier Guidi.

In classe Bronze la Ferrari numero 52 di AF Corse, fermando i cronometri a 1’45’’594 con Andrea Bertolini al volante, si è classificata terza (quarta in classifica assoluta), risultando quindi la vettura del Cavallino Rampante più veloce della sessione.

In quarta e quinta posizione le 296 GT3 numero 93 e numero 8 (rispettivamente sesta e 15esima assolute); ottava e 14esima le Ferrari iscritte da Rinaldi Racing e la numero 74 di Kessel Racing.

Il programma. La 3 Ore di Monza scatterà domenica 22 settembre alla 15.30 (orario locale).