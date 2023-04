Ferrari segna il miglior tempo nelle prove libere 2 a Sebring

Quattro Ferrari 488 GTE hanno partecipato alla seconda sessione di prove libere al Sebring International Raceway sul tracciato che ospita il primo round del FIA World Endurance Championship. Il cielo soleggiato e una temperatura di 21°C, più calda rispetto al turno della mattina, hanno fatto da cornice alle prove, interrotte per 15 minuti a causa di due regimi di bandiera rossa.

Il tempo più veloce è stato firmato dalla Ferrari 488 GTE di Kessel Racing con il pilota ufficiale Ferrari, Daniel Serra, che ha concluso un giro sui 6,019 chilometri di Sebring in 1’58’’845, il riferimento nell’arco dell’intera giornata in classe LMGTE Am. Il pilota brasiliano, che condivide la vettura con Takeshi Kimura e Scott Huffaker, ha completato 12 tornate.

Occupano una posizione nella top-10 le altre granturismo derivate della serie del Cavallino Rampante. Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon sulla 488 GTE di AF Corse in livrea VistaJet hanno ottenuto la quinta posizione a soli 0’’346 dai leader grazie al tempo che porta la firma del pilota ufficiale Rigon. L’altra vettura di AF Corse, la numero 21 di Stefano Costantini, Simon Mann e Ulysse de Pauw è settima; il team Richard Mille AF Corse sulla Ferrari numero 83 affidata a Luís Pérez Companc e agli ufficiali Lilou Wadoux e Alessio Rovera ha terminato il turno del pomeriggio in decima posizione.

Domani sono in programma un terzo turno di prove liber,e lungo un’ora, a partire dalle 11.55, e il turno di qualifica riservato alla classe LMGTE Am, sulla distanza di 15 minuti, dalle 18.30 (orari locali).