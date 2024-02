CORSO PILOTA EVOLUZIONE+

Allenamenti da pilota professionista

Per essere sempre al massimo ti seguirà Med-Ex, partner medico ufficiale della Scuderia, con una serie di attività collaterali prima e dopo la guida in pista. Avrai a disposizione un allenatore, un fisioterapista e un mental coach che miglioreranno il tuo benessere psicofisico, mentre un nutrizionista ti darà indicazioni su come comporre pranzi equilibrati bilanciando proteine, grassi e carboidrati.