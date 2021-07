Ferrari 812 Competizione

UN SOUND INCONFONDIBILE

Per mantenere l’elevatissimo standard acustico del motore e introdurre il filtro anti-particolato (GPF) è stato introdotto un terminale di scarico che ha permesso di recuperare i contenuti in medio-alta frequenza. Al fine di garantire eccellenza acustica, prestazionale ed estetica i terminali di scarico sono a vista, per sottolineare la loro funzione e la natura racing della vettura. L’introduzione, infine, di una seconda coppia di risonatori esalta gli ordini più nobili del motore per una simbiosi totale tra il sound di scarico e quello del sistema di aspirazione.