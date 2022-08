Un fantastico fine settimana ad Hockenheim per Passione Ferrari

Il 23 e 24 luglio centinaia di Ferraristi e appassionati provenienti da tutta Europa hanno riempito il circuito tedesco di Hockeneheim durante i due giorni di Passione Ferrari.

Già dalle prime luci del mattino, la community del Cavallino Rampante si è riversata nel paddock riempiendo il parcheggio del circuito tedesco creando una distesa variegata di modelli di ieri e di oggi.

Tante le attività e attrazioni che hanno accolto i visitatori, come l’esposizione della gamma Ferrari, con la 296 GTB e la Ferrari Roma protagoniste assolute, e alcune delle Iconiche vetture del passato come la 288 GTO, La Ferrari Enzo e la F40 e l’area dedicata alle Ferrari Approved, una selezione di vetture usate e certificate direttamente da Ferrari.

Un vero e proprio Auditorium ha inoltre accolto i più curiosi ferraristi che hanno potuto scoprire i segreti degli aspetti del mondo Ferrari raccontati direttamente dai suoi protagonisti. Un programma ricco di un appuntamenti con il Dipartimento Ferrari Classiche e i dettagli della certificazione e i segreti dell’archivio che racchiude i 75 anni della storia delle vetture Ferrari, con la Ferrari 296 GTS, l’ultima berlinetta sportiva spider V6 raccontata nei dettagli tecnici per scoprire il mondo del Fun to Drive di Ferrari o ancora con tutte le Attività Sportive GT e le interviste esclusive ai piloti del Ferrari Challenge che si sono poi dati battaglia sulla pista di Hockenheim nei due giorni di evento

Sempre nel paddock, i nostri Ferraristi hanno potuto mettere a punto la propria Ferrari direttamente nel Ferrari Service Clinic, un’officina realizzata per l’occasione dove esperti tecnici Ferrari hanno effettuato veri e propri check-up alle vetture degli ospiti. All'interno del Ferrari Clinic erano inoltre esposte le ultime novità della gamma accessori e ricambi originali Ferrari Genuine, introdotti da personale ufficiale e specializzato.

La giornata del sabato si è conclusa con l’esclusiva cena in stile Ferrari sulla terrazza del circuito che ha combinato un menu gourmet con uno spettacolo di intrattenimento musicale di prima classe.

Tante le attività che si sono avvicendate anche in pista: gli esclusivi test drive delle vetture Ferrari come la 296 GTB e la Ferrari Roma; la grid walk e il paddock & garage tour per assaporare il DNA racing e vivere le emozioni del cuore della pista e la Ferrari Parade, uno dei momenti salienti del weekend di Passione Ferrari, che ha riunito clienti e appassionati con le proprie vetture direttamente sulla griglia di partenza per due giri in pista davvero emozionanti.

Un fine settimana carico di emozioni e adrenalina quello di Passione Ferrari che ha visto la community Ferrari ritrovarsi in Germania dopo due anni di assenza.

Il calendario di Passione Ferrari prosegue dopo la pausa estiva con il prossimo appuntamento nel circuito di Silverstone , il 17 e 18 settembre.